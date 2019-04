Duur puntenverlies voor PSV vrouwen tegen ADO: titelkansen niet meer in eigen hand

PSV kwam in Den Haag nog wel op voorsprong via Anouk Nouwen, maar goals van Romy Speelman uit een vrije trap binnen en Nance van der Meer bepaalden de ruststand op 2-1 voor ADO. In de tweede helft kwam PSV in de jacht op drie punten niet verder dan de gelijkmaker van Naomi Pattiwael.

FC Twente, dat maandag thuis met 3-1 won van PEC Zwolle, is nu met 31 punten koploper in de kampioenspoule. Ajax volgt met dertig punten en PSV heeft 28 punten verzameld. Er staan in de kampioenspoule nog twee speelronden op het menu.

Ajax heeft beste papieren

Komende vrijdag kan de situatie in de Eredivisie Vrouwen er weer heel anders uitzien. Dan staan de duels PSV-Twente en Ajax-ADO Den Haag namelijk op het menu. Ajax heeft de beste papieren in de titelstrijd. Als de Amsterdamse ploeg haar resterende twee wedstrijden wint, mag het zich kampioen noemen.