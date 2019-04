Veel waterschade in Asya Bakkerij na brand in bovenwoning in Waalwijk

WAALWIJK -

Bij de Asya Bakkerij in Waalwijk heeft maandag brand gewoed. Het vuur brak aan het begin van de avond uit. Eén slachtoffer heeft rook ingeademd en werd behandeld in een ambulance. Rond tien over halfacht was de brand onder controle. Een deel van het pand is verwoest.