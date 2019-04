Etienne Bax en Kaspars Stupelis superieur in zijspancross in Oldebroek

Bax/Stupelis wonnen in het Gelderse Oldebroek zowel de eerste als tweede manche. In de eerste reeks was het duo 25 seconden sneller dan de naaste belagers Daniel Willemsen/Luc Rostingt, in de tweede manche was er eenzelfde voorsprong op het tweetal Vanluchene/Van den Bogaart.

In de tussenstand om het wereldkampioenschap gaan Bax/Stupelis comfortabel aan de leiding met een voorsprong van tien punten op VanLuchene/Van den Bogaart.

Liever een harde baan

"Etienne was vandaag wel erg sterk, daar was weinig tegenin te brengen", reageert Van den Bogaart enkele uren na de race. De 29-jarige bakkenist uit Bladel finishte als vierde in de eerste manche, en dus als tweede in de tweede manche. "We begonnen vooral de eerste reeks slecht en lagen al snel op een elfde plaats. We moesten dus veel terrein goedmaken. We mogen best tevreden zijn dat we dan nog als vierde finishen."

Het is bekend dat Vanluchene en Van den Bogaart het niet van zand moeten hebben. "Wij rijden sterker op een harde baan. Gelukkig zijn juist die races nu in aantocht, dus ik ben blij dat we de schade beperkt hebben kunnen houden."

Met goed gevoel naar Tsjechië

De tien punten achterstand op Bax/Stupelis in het algemeen klassement is voor Van den Bogaart geen enkele reden om in paniek te raken. "De top is heel breed en alles ligt nog heel dicht bij elkaar. De volgende Grand Prix is op 12 mei in Tsjechië. Daar hebben ze een harde baan en dat ligt ons goed. Vorig jaar hebben we daar beide manches gewonnen dat dat zal een goed gevoel geven."