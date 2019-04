Michael van Gerwen pakt 30e titel European Tour door winst in Duitsland

Mighty Mike leek even ongeslagen de winst te pakken. Hij gooide een gemiddelde van 115 en stond met 5-0 voor, maar toen deed Whitlock toch wat terug.

De partij was binnen een half uur klaar. Uiteindelijk lag het gemiddelde van de Nederlandse darter op 106. Het was ook zijn zesde PDC-titel van het jaar.

Eerder op de avond speelde Van Gerwen de halve finale. Hij versloeg in München zijn tegenstander Rob Cross met maar liefst 7-1. Van Gerwen noteerde bij die partij een gemiddelde van 'slechts' 94 en gooide maar één 180. Niet zijn beste spel, maar omdat Cross nog slechter gooide, was de partij snel klaar.

Mighty Mike kwam op een 4-0 voorsprong. Daarna had de Engelsman een opleving van korte duur. De laatste drie legs waren weer voor de Vlijmenaar.

De German Darts Grand Prix is onderdeel van de European Tour. De wedstrijden in Duitsland staan sinds 2017 op de dartskalender. Vorig jaar versloeg Van Gerwen Peter Wright in de eindstrijd. Het jaar daarvoor klopte hij Cross in de finale.