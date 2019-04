Vermoedelijk gestoken bij ruzie in huis in Zundert, bewoner blijft gewond achter

Bij een ruzie in een huis aan de Oekelsebaan in Zundert zijn maandagavond twee mensen gewond geraakt. Een van hen is vermoedelijk gewond gevlucht. Een bewoner bleef gewond achter.

De gewonde bewoner is nagekeken in een ambulance. Vermoedelijk is er een mes gebruikt dat in het huis werd gevonden.

In eerste instantie werd gedacht aan een woningoverval. De aanleiding van het conflict is nog niet bekend. De politie is begonnen met een onderzoek.