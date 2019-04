Inbrekers verstoppen zich in huis in Eindhoven, maar ze hielden geen rekening met politiehond Luna

Twee mannen die zich zondagnacht probeerden te verstoppen voor de politie toen ze aan het inbreken waren in een huis in Eindhoven, hadden niet op politiehond Luna gerekend. Die wist het duo snel op te sporen.

De overbuurvrouw had de politie gebeld, omdat ze gebonk hoorde bij het huis aan de Grand Combin. Het leek erop alsof of iemand met een hamer aan het slaan was. Dit gebeurde rond halfvier.

De politie ging een kijkje nemen en ze zag een gat in de ruit van de woning. Een van de agenten zag iemand lopen op de eerste verdieping. Enkele agenten gingen met de hondenbrigade naar binnen, maar er werd niemand gevonden.

Oppervlakkige bijtwonden

Na enkele waarschuwingen werd politiehond Luna ingezet die de twee mannen snel op wist te sporen. Een van de twee verzette zich bij zijn aanhouding en was erg agressief tegenover Luna. De man liep enkele oppervlakkige bijtwonden op, waarvoor hij is verzorgd.

Politiehond Luna raakte niet gewond. Beide mannen zijn aangehouden.