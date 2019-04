Man (20) veroordeeld in omvangrijke zedenzaak met jonge meisjes, maar hoeft niet terug de cel in

BREDA -

In de 'Bavelse zedenzaak' is dinsdag een 20-jarige man uit Bavel veroordeeld tot anderhalf jaar jeugddetentie waarvan tien maanden voorwaardelijk en 200 uur taakstraf. Volgens de rechter in Breda is de hij schuldig aan verkrachting van een meisje van twaalf en ontucht met andere jonge meisjes. De man hoeft niet terug de cel in, want hij zat zijn straf al uit in voorarrest.