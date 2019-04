Wegpiraat (29) veroorzaakt twee aanrijdingen en had vermoedelijk lachgas gebruikt

De politie heeft maandagnacht in zijn woonplaats Tilburg een 29-jarige man opgepakt. Hij was op de Buitenstraat over de voet van een vrouw gereden en was daarna doorgereden. Op de Vredeman de Vriesstraat moest een man opzij springen om niet door de man geraakt te worden.

Vervolgens remde de bestuurder en reed hij opzettelijk hard achteruit tegen de bestelbus van de melder. De auto van de man had flinke schade. De dader werd meegenomen voor verhoor.

Lachgas

Beide slachtoffers en agenten zagen dat de bestuurder een grote ballon met vermoedelijk lachgas in zijn hand had. Uit het politieonderzoek moet blijken of de bestuurder onder invloed van lachgas of drugs heeft gereden. In de auto lagen lachgaspatronen en een kleine hoeveelheid hasj.