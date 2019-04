Tilburg Trappers blijft strijdbaar na eerste verliespartij: ‘Wij worden kampioen’

Met de hakken over de sloot plaatsten de Tilburg Trappers zich vorige week voor finale van de play-offs in de Oberliga. Maar ook nu moeten de Trappers weer keihard werken voor de titel, aangezien de eerste van de mogelijke vijf finalewedstrijden maandag in eigen huis met 1-4 werd verloren. “Maar wij laten woensdag zien wie de beste zijn.”

Het zijn hectische weken in Tilburg. De selectie van de Trappers is vanochtend rond 10.30 uur vertrokken naar Zuid-Duitsland, voor een 747 kilometer lange reis. Als het meezit, dan reizen ze zaterdag weer opnieuw af naar Landschut, want dat zou betekenen dat de Trappers nog altijd in de race zijn voor de titel in de Oberliga, voor het vierde jaar op rij.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Schoolreisje

“Het belangrijkste met het vele reizen is dat je op de juiste momenten je rust pakt en goed eet”, zegt Trappers-speler Mitch Bruijsten. De forward van de Trappers is inmiddels gewend aan de lange busreizen die het team moet maken sinds ze in Duitsland spelen. “Het is altijd wel gezellig in de bus, hoor. Het lijkt wel een schoolreisje. We kaarten met een paar man, de ander kijkt een film of speelt Mario Kart en weer iemand anders gaat slapen. Zo kom je de tijd wel door.”

Maar zodra de bus stilstaat in Landschut, gaat de focus op woensdagavond, waar de belangrijke tweede wedstrijd met EV Landshut op het programma staat. De verliespartij van maandag is niet vergeten, maar volgens Bruijsten heeft het weinig zin om terug te kijken. “Die wedstrijd winnen we toch niet meer.”

“We weten wat we kunnen en hebben gewoon een beetje pech gehad”, vervolgt Bruijsten. “Natuurlijk is het klote dat we hebben verloren, maar vandaag is een nieuwe dag en kijken we vol vertrouwen naar de resterende wedstrijden. Wij hebben gewoon het geloof dat we weer kampioen worden.”

Mitch Bruijsten: "Het is jammer dat we niet kunnen promoveren, maar daar moeten we niet aan denken."

Zaterdag opnieuw naar Duitsland

De Trappers hebben een goed resultaat nodig, want bij verlies kan de Duitse concurrent aankomende vrijdag in Tilburg het kampioenschap vieren. “Maar zover laten we het niet komen. Wij zorgen ervoor dat we zaterdag opnieuw naar Duitsland afreizen. Dat zou betekenen dat we nog meedoen. Nu moeten we eerst woensdag laten zien dat wij de betere zijn.”

Titel van belang

Bruijsten is opvallend positief, als hem wordt gevraagd naar de titelkansen. “Natuurlijk. Je moet positief zijn, anders kun je net zo goed thuis blijven.” Ook al kunnen de Tilburg Trappers niet promoveren in Duitsland, toch is de titel van levensbelang. “Dat is op dit moment voor ons het hoogst haalbare. Het is jammer dat we niet kunnen promoveren, maar daar moeten we niet aan denken. Kampioen worden is het doel.”