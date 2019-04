FC Den Bosch neemt per direct afscheid van trainer Wil Boessen: 'Hebben behoefte aan een aanjager'

FC Den Bosch gaat de play-offs om promotie in zonder trainer Wil Boessen. De club heeft per direct afscheid genomen van de trainer naar aanleiding van de tegenvallende resultaten in de tweede seizoenshelft.

Die tweede seizoenshelft begon nog zo goed, met de periodetitelwinst in Dordrecht direct na de winterstop. Daarmee verzekerde Boessen en FC Den Bosch zich van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Maar sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan met FC Den Bosch. Op dit moment staat de ploeg op een zesde plek, terwijl provinciegenoot TOP Oss de Bossche club is genaderd tot één punt.

Aanjager

"Wil Boessen heeft het voetbal echt weer teruggebracht bij FC Den Bosch", stelt voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jan-Hein Schouten. "Talenten zijn sterker geworden, dragende spelers zelfs. Dat is de verdienste van Wil. Helaas zien we die ontwikkeling niet meer gepaard gaan met resultaten. Op dit moment hebben wij behoefte aan een aanjager pur sang. In de jacht op de winst is vuur nodig."

Het is voor Boessen niet de eerste keer dat hij vlak voor de play-offs wordt ontslagen. Eerder gebeurde hem dit ook al in het seizoen 20114-2015 bij het toenmalige FC Oss. De taken van Boessen worden bij Den Bosch voor de korte termijn overgenomen door assistent-trainers Paul Beekmans en Erik van der Ven.