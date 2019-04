FC Den Bosch neemt per direct afscheid van trainer Wil Boessen: 'Interim kan boel op scherp zetten'

FC Den Bosch gaat de play-offs om promotie in zonder trainer Wil Boessen. De club heeft per direct afscheid genomen van de trainer naar aanleiding van de tegenvallende resultaten in de tweede seizoenshelft. De club wil in de loop van volgende week een opvolger presenteren.

Die tweede seizoenshelft begon nog zo goed, met de periodetitelwinst in Dordrecht, direct na de winterstop. Daarmee verzekerde Boessen en FC Den Bosch zich van de play-offs om promotie naar de eredivisie.



Bergafwaarts

Maar sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan met FC Den Bosch. Op dit moment staat de ploeg op een zesde plek, terwijl provinciegenoot TOP Oss de Bossche club is genaderd tot één punt. "Het is inderdaad wel een pijnlijk moment", reageert voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jan-Hein Schouten.

Pas drie zeges

"We zien geen stijgende lijn meer in de tweede seizoenshelft", doelt Schouten op de tegenvallende prestaties van Den Bosch onder Boessen in 2019. De club behaalde na de winterstop pas drie overwinningen. "Daarom hebben we er voor gekozen om nu in te grijpen. De play-offs maken of breken het seizoen. We zoeken nu iemand die alles op scherp kan zetten, de boel in lichterlaaie kan zetten als ware."

Het is voor Boessen niet de eerste keer dat hij vlak voor de play-offs wordt ontslagen. Eerder gebeurde hem dit ook al in het seizoen 2014-2015 bij het toenmalige FC Oss. De taken van Boessen worden bij Den Bosch voor de korte termijn overgenomen door assistent-trainers Paul Beekmans en Erik van der Ven.

Volgende week opvolger

Voor FC Den Bosch begint nu de zoektocht naar een opvolger. "Wij hebben al een profiel klaarliggen en gaan kijken welke kandidaten beschikbaar zijn", stelt Schouten desgevraagd. "We snappen dat de kandidaten niet voor het oprapen liggen, maar we verwachten ergens volgende week nieuws te kunnen brengen. Deze week zal dat nog niet het geval zijn."

Kakhi Jordania

Mede door de invloeden van Kakhi Jordania kan het zomaar zijn dat er een buitenlandse trainer voor de groep komt te staan. Schouten kan daar niet op ingaan, maar laat wel weten dat de club openstaat voor zowel een Nederlandse als een buitenlandse trainer.



"Wij staan als Raad van Commissarissen in nauw contact met Kakhi Jordania, maar het is niet zo dat hij in z'n eentje gaat bepalen wie er voor de groep komt te staan. En als het een buitenlandse trainer wordt, zorgen we er wel voor dat er iemand naast komt die dichtbij de club staat. Een cultuurbewaker, als het ware."