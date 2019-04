Criminelen dumpen drugsafval per boot in haventje Breda: 'Het werd ons echt te gortig'

Het dumpen van drugsafval is zo ongeveer dagelijkse kost, maar drugscriminelen blijken in sommige gevallen creatieve geesten. Bij het haventje aan de Belcrumweg in Breda kunnen ze er inmiddels over meepraten.

Daar wordt de chemische troep niet per bestelbus of vrachtwagen uitgeladen en gedumpt, maar per boot. Sinds eind februari worden drugsvaten over het water aangevoerd en aan het einde van de steiger achtergelaten. Het gaat in totaal om negen vaten van 225 liter.



Te gortig

“Toen we het eerste vat vonden, dacht ik nog dat er iemand aan zijn boot was bezig geweest en het nog moest opruimen”, zegt Casper Bal van Stichting Aakwaa, de eigenaar van de steiger.



“Uiteindelijk werd het ons toch wel te gortig en vroegen we ons af wat we met al die vaten moesten doen. Toen heb ik de wijkagent gebeld. Daarna ging het snel, stond de Milieudienst op de stoep en bleek het om amfetamineafval te gaan.” De vaten worden door Strukton Milieutechniek opgeruimd.

Nieuwe methode

“Hoe dit gaat aflopen? Dat zullen we moeten afwachten, want dit is toch wel een nieuwe methode. We hebben natuurlijk camerabeelden, maar die vaten worden ’s nachts gedumpt. Het is dus maar de vraag of we iets hebben aan die beelden in het donker.”