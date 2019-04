LTO: ‘Een megastal zegt niets over dierenwelzijn’

Wakker Dier analyseerde cijfers van de Universiteit van Wageningen. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie worden de risico’s op brand of verspreiding van ziekte door megastallen veel groter, omdat in die gevallen veel meer dieren tegelijkertijd geraakt worden.



Zelden stalbranden

LTO staat daar lijnrecht tegenover. “Een megastal zegt alleen iets over de grootte”, zegt Jeanette van de Ven uit Oirschot, bestuurder bij LTO met portefeuille Gezonde dieren. “We zien juist dat boeren bij de bouw van een grotere stal heel veel investeren in een beter stalklimaat en minder impact voor de omgeving. Die moderne bedrijven worden zelden getroffen door een stalbrand.”



Bovendien werken veehouders volgens Van de Ven dagelijks met de grootst mogelijke zorg voor hun dieren. “Dit is niet afhankelijk van de omvang van het aantal dieren of de grootte van de stal.”



LTO noemt de uitspraken en zorgen van Wakker Dier zelfs ‘achterhaald’. “Nieuwe wet- en regelgeving en marktomstandigheden hebben er voor gezorgd dat bedrijfsuitbreiding al geruime tijd moeilijker is geworden.”



Maatregelen

De provincie Brabant is het daarmee eens. In een schriftelijke reactie wijst de provincie bovendien op alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen op het gebied van brandveiligheid, klimaat en voor boeren die willen uitbreiden.



“Een groot bedrijf is niet per se slecht in termen van duurzaamheid en impact op de omgeving”, aldus woordvoerder Floris Ran. Volgens Ran is er geen direct verband tussen de grootte en de duurzaamheid van een bedrijf bedrijfsomvang. “Er zijn ook kleine bedrijven die erg slecht scoren.”