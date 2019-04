Vier gewonden bij ongeluk met auto's en bestelbus op A58 bij Best

De A58 van Tilburg naar Eindhoven was dinsdagmiddag enige uren afgesloten bij Best door een ernstig ongeval met vier auto's en een bestelbus. Het verkeer werd via de vluchtstrook geleid. Rond vijf uur uur was de weg weer open.

BEST -

Vier personenauto's en een bestelbus botsten op elkaar. Drie personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vierde slachtoffer is ter plaatse behandeld. Een van de personen moest door de brandweer uit de auto gehaald worden. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is niet geland.

Vangrail

Ook verslaggever Raymond Merkx van Omroep Brabant kwam in de file. "Ik sta al 25 minuten stil bij Oirschot", vertelde hij. "Voor mij zijn een stuk of drie mensen uitgestapt en op de vangrail gaan zitten. Dat heb ik nog nooit eerder gezien."



Rijkswaterstaat adviseerde om om te rijden. Volgens Rijkswaterstaat konden mensen die naar Eindhoven wilden het beste knooppunt Sint Annabosch Utrecht/Waalwijk volgen via de A27, A59 en de A2.