Efteling-attractie Villa Volta voorlopig dicht

Efteling-attractie Villa Volta blijft voorlopig dicht. Dit komt door een technische storing. Het is onduidelijk wanneer de attractie weer opengaat.

Afgelopen weekend waren er ook al problemen met de Villa Volta. In maart was de attractie vijf weken gesloten. Toen was er ook sprake van een technische storing.

Sinds 1996

Het vervloekte landhuis van Hugo van den Loonsche Duynen staat sinds 1996 in het attractiepark in Kaatsheuvel.