Efteling-attractie Villa Volta voorlopig dicht door storing, oorzaak nog onduidelijk

Afgelopen weekend waren er ook al problemen met de Villa Volta. In maart was de attractie vijf weken gesloten. Toen was er ook sprake van een technische storing.

Waar het probleem dit keer zit is nog niet bekend. "Als er een storing is, dan zetten wij de attractie meteen stil. De veiligheid van de bezoekers staat voorop", aldus een woordvoerster. "We hopen uiterlijk donderdag meer te kunnen vertellen over de oorzaak."

Sinds 1996

Het vervloekte landhuis van Hugo van den Loonsche Duynen staat sinds 1996 in het attractiepark in Kaatsheuvel.