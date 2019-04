Brabant krijgt register voor initiatieven armoedebestrijding: 'Er is een gebrek aan overzicht'

Mensen die in armoede leven kunnen nu makkelijker instanties vinden in Brabant (Foto: Andrew Khoroshavin).

Stichting Armoede Fonds uit Rosmalen heeft een site waarop alle initiatieven voor armoedebestrijding zichtbaar zijn. De organisatie komt met de website hulpbijarmoede.nl, omdat ze plat werden gebeld met de vraag: waar moeten we zijn? In Brabant stromen de instanties snel binnen.

Volgens Teije Brandsma van Stichting Armoede Fonds is er geen centrale plek waar mensen die te maken hebben met armoede en hulp zoeken terecht kunnen. Op deze site zijn alle instanties samengebundeld en weet je bij welke instanties je terecht kunt voor hulp in je eigen omgeving.

Gebrek aan overzicht

Brandsma wil het voor de mensen die hulp zoeken een beetje makkelijker maken. “We kregen veel vragen van mensen waar ze terecht konden. Er was een gebrek aan overzicht. Met deze website komt er meer overzicht voor mensen welke instanties er zijn en wat ze nodig hebben.”

Op de site staan plaatselijke en landelijke instanties. In Eindhoven is onder andere de stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. Deze stichting komt in actie voor jarige kinderen die geen feestje kunnen geven. Stichting De Toverwens in Roosendaal laat wensen van kinderen uitkomen. De voedselbank en de gemeente zijn ook te vinden op de website.

Nog steeds armoede

Het gaat goed met de economie, maar volgens Brandsma is er nog steeds veel armoede. “Vooral de mensen die langer in armoede leven, zoeken hulp. Juist deze mensen maken gebruik van deze instanties.”



De site www.hulpbijarmoede.nl is vanaf eind maart voor hulpzoekenden van start gegaan. Er staan nu al 1063 organisaties op.