Buien met Saharazand op komst, wolk met woestijnzand hangt boven ons

Heb je net je auto gewassen, dan is dat wellicht voor niks geweest. De kans is groot dat je auto woensdag bedekt wordt onder een laag zand, Saharazand om precies te zijn. Boven ons land hangt sinds dinsdag een grote wolk met woestijnzand. Wanneer het later woensdag gaat regenen dan kan daarbij het Saharazand naar beneden komen, zo voorspelt Weeronline.

Het zand of eigenlijk Saharastof is afkomstig uit Marokko, Algerije en Tunesië en via Spanje, Italië, Frankrijk en België naar ons land gestroomd. Donderdag trekt het Saharastof via het noordoosten weg. Het stof is niet schadelijk voor onze gezondheid, omdat het op grote hoogte in de atmosfeer zit.



Behalve voor vieze auto’s, stoffige ramen en tuinmeubelen kan het Saharastof zorgen voor extra mooie ochtend- en avondluchten. De stofdeeltjes zorgen voor extra breking en verstrooiing van het licht. Hierdoor worden de rode, oranje en gele kleuren van het zonlicht versterkt.

Woensdag is het eerst nog zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het zuiden toe. De temperaturen lopen in onze provincie nog op tot zo’n 26 graden. Maar later volgen dus enkele buien. Het gaat daarbij om soms felle exemplaren, mogelijk ook met onweer.

De meeste buien, verwachten de weerdeskundigen van Weer.nl pas woensdagavond.