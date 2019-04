Fitland overgenomen door Basic-Fit, sportscholen worden vanaf 1 juli omgebouwd

De keten van sportscholen Fitland, met het hoofdkantoor in Mill, wordt per 1 juli overgenomen door collega én marktleider in Nederland, Basic-Fit. Fitland heeft 37 fitnesscentra in Nederland, waarvan elf in onze provincie. Volgens een woordvoerder van Fitland blijven alle sportcentra van die keten bestaan. "Ze worden vanaf 1 juli omgebouwd", legt hij uit.

"Voor de leden zal er weinig veranderen. Sporten blijft sporten", gaat hij verder. De ongeveer duizend medewerkers van Fitland gaan volgens de woordvoerder mee naar Basic-Fit. Wat Basic-Fit betaalt voor Fitland is niet bekendgemaakt.

Het bedrijf uit Mill richt zich op een wat hoger marktsegment dan Basic-Fit. De verschillende sportscholen van de keten uit Mill tellen 56.000 leden. De omzet van Fitland is ongeveer 21 miljoen euro per jaar. Hiermee is het de derde sportschoolketen van Nederland.

Bijna 35 jaar geleden opgericht

Fitland werd bijna 35 jaar geleden opgericht door Maarten van Kempen uit Mill. Hij deed zo'n twee jaar geleden een stapje terug en deed toen al het grootste deel van zijn aandelen van de hand.

Basic-Fit denkt dat de overname vanaf volgend jaar bijdraagt aan de winst. Basic-Fit heeft 161 sportscholen in Nederland. Wanneer alle Fitland-vestigingen omgebouwd zijn tot Basic-Fit-filialen nadert dat aantal de tweehonderd.

Brabantse vestigingen

Basic-Fit verwacht een klein aantal fitnesscentra te verkopen. Het is niet duidelijk om welke sportscholen dit gaat. In Brabant heeft Fitland vestigingen in Boxmeer, Den Bosch, Deurne, Eindhoven, Gemert, Helmond, Mill, Oss, Schijndel, Uden en Veghel.