'Dit nog nooit meegemaakt', treinreizigers bijna vier uur vast op weg naar Antwerpen

Het was een kwestie van veel geduld opbrengen voor de reizigers die woensdagochtend de trein namen van Breda naar Brussel. De Intercity Brussel viel vlak over de grens in België stil en een evacuatietrein die de gestrande reizigers kwam ophalen, ging ook kapot. "Ik ben al vier uur onderweg", zegt Laura Cleton. Uiteindelijk kwam de trein nooit in Brussel aan: om kwart over elf stond namelijk iedereen uit de geëvacueerde trein weer op station Breda.

Laura werkt in Antwerpen en pakt daarom een paar keer per week de trein naar onze zuiderburen. "Dat is al regelmatig met de nodige probleempjes, want er zijn veel vertragingen op het HSL-traject", vertelt ze. De locomotief viel namelijk soms stil vanwege een softwarefout. "Maar zo als nu heb ik nog nooit meegemaakt."

Deze woensdag pakte ze om 7.03 uur de trein vanuit haar woonplaats Den Bosch. In Breda stapte ze over en had om 7.42 uur de trein naar België. "Net na de grens hoorde ik een harde knal en bleek dat het achterste treinstel niet meer werkte. Dat was rond tien voor acht. Daarna stonden we ruim anderhalf uur stil."

Tweede trein rijdt ook niet verder

De oplossing zou uit België moeten komen. "Een trein die onderweg was van Antwerpen naar Breda zou ons meenemen. Dus moesten we met een noodladder naar de andere trein." De trein vertrok dus richting Breda, maar ook die had blijkbaar niet zijn beste dag. "Rond kwart over tien viel ook deze trein stil." Waardoor ook die trein niet meer verder kon is niet bekend.

Toen werd het wachten op een oplossing. Werken in Antwerpen gaat 'm vandaag voor Laura niet worden. "Nee, ik ga nu niet meer naar Antwerpen", lacht ze. En ondanks haar trip van al meer dan vier uur blijft ze positief. "We krijgen water van het personeel en ze doen hun best."

Weer in Breda

Rond kwart over elf kwam daar overigens toch het bericht dat de trein richting Breda weer in beweging kwam. "We rijden inmiddels voorzichtig weer! Ik durf niet te hard te roepen totdat ik in Breda sta, maar het lijkt dus goed te gaan nu", aldus Laura. En dat bevestigt reiziger Corné van Beers, want na 3.45 uur is ook hij weer terug op station Breda.

Extra reistijd

De NS laat weten dat de treinen tussen Rotterdam en Antwerpen een andere route rijden door een gestrande trein. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Er zijn bussen ingezet tussen Breda en Noorderkempen in België.