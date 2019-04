Onze 5 weekendtips: Sterren kijken en de nieuwe Hardwell

Het komende weekeinde is vooral oranje gekleurd vanwege Koningsdag. Zeker op zaterdag. In de Brabantse wijken, steden of dorpen zijn er volop activiteiten als vrijmarkten, braderieën of oud-Hollandse spelen. Die moet je niet alleen bezoeken, maar vooral ook aan meedoen. Zoek je naast het oranje-aanbod nog andere activiteiten? Misschien brengen onze vijf weekendtips je nog op goede ideeën?

Ronkende motoren in Valkenswaard (zaterdag)

Ronkende motoren, ruige mannen en vrouwen en marktkramen met alle spullen voor motorliefhebbers. Degenen die op Koningsdag iets anders willen dan oud-Hollandse spelen of vrijmarkten kunnen zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur terecht op de American Bike Day in Valkenswaard. Behalve het motorgeweld is er ook voldoende livemuziek en straattheater om de bezoekers te vermaken. De toegang op de Markt is gratis. ‘Niet Amerikaanse motoren’ kunnen net buiten de hekken worden geparkeerd, zo laat de organisatie weten.

Sterren kijken in de Kampina (zaterdag)

Voor de snelle beslisser! Zaterdagavond kun je sterren kijken boven natuurgebied de Kampina bij Oisterwijk. Dat gebeurt tijdens een nachtwandeling door het gebied. De boswachter laat je kennismaken met het nachtleven in de natuur, zoals de uilen, fladderende vleermuizen en zelfs ook reeën die aan de avondwandel gaan. Ondertussen laat een lid van de Astronomische Vereniging WEGA de wondere wereld van de sterrenhemel zien. De wandeling vertrekt om 21.00 uur vanaf parkeerplaats De Roond. Er zijn nog slechts een paar plekken beschikbaar!

Verzameling ansichtkaarten autobussen (zondag)

Verzamelaar van de maand. Die pretentieuze titel krijgt de 90-jarige Jan Bakker uit Uden toebedeeld en het is niet voor de eerste keer. Bakker verzamelt al decennia onder meer ansichtkaarten van auto’s, vrachtwagens en dus ook autobussen. Zijn uitgebreide verzameling kaarten met autobussen is zondag te zien tijdens de Verzamelbeurs in gemeenschapshuis De Brink aan het Sint Antoniusplein in Eerde.

Zou Bakker al een ansichtkaart hebben van het Brabants Buske? Zinderend Zuiden brengt in ieder geval een bezoek aan de bijzondere verzameling ansichtkaarten. De reportage is maandag vanaf 18.12 uur te zien op Omroep Brabant tv en op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant.

Dj-workshop in Best

Scratchen, mixen en beatmatchen. Het zijn termen waar de Tiesto’s en Hardwell’s van morgen sowieso hun hand niet voor omdraaien. Nog wat extra oefenen? Kom dan zondag naar de dj-workshop voor kinderen (7 t/m 12 jaar) bij Beachclub Sunrise in Best. Voor 15 euro leer je de basic skills voor een populaire deejay. Er zijn twee workshops (12.00-13.45 uur en 15.00-16.45 uur). Je kunt alvast een plek reserveren.



Tentoonstelling Anker-bouwstenen in Oosterhout (zaterdag en zondag)

Anker-bouwstenen. Wie is er niet groot mee geworden met dit speelgoed? Heb je heimwee naar deze tijd dan moet je zeker de tentoonstelling over de Anker-bouwmaterialen (140 jaar oud!) in het Oosterhouts speelgoedmuseum ‘Op stelten’ bezoeken. Een deel van de tentoonstelling gaat over de geschiedenis van het karakteristieke speelgoed en de ontwikkeling door de jaren heen. In een ander gedeelte kunnen de handen uit de mouwen en kan er zelf worden gebouwd. Bovendien is er voor kinderen een heus bouwdiploma te verdienen. Het speelgoed- en carnavalsmuseum ‘Op Stelten’, vind je aan de Zandheuvel in Oosterhout. Vanaf 13.00 uur (zondag al vanaf 11.00 uur) is het museum open.



Het museum in Oosterhout heeft uitgebreide collecties speelgoed, zoals deze barbiepoppen.





Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen? Laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!