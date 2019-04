Huis huren in Eindhoven? Voor hetzelfde geld koop je er een

Van de vijf grootste Nederlandse steden stegen de particuliere huurprijzen in Eindhoven de afgelopen periode het hardst: met 9,7 procent. Dat meldt verhuurbemiddelaar Pararius woensdag. Maar wat kun je eigenlijk huren in Eindhoven? En wat voor koophuis kun je krijgen voor dat geld? Wij laten het je zien.

1. Het huurbedrag van 1600 euro

Huren

Aan de Pisanostraat nummer 50 in Eindhoven staat een compleet gemeubileerd appartement te huur. Voor 100 vierkante meter betaal je 1695 euro per maand. Dat is alleen de kale huur. Overige kosten als gas, water en licht komen er nog bij. Er zijn drie slaapkamers.

Adres: Pisanostraat 50 in Eindhoven

Huurprijs: 1695 per maand (exclusief)

Oppervlakte: 101 vierkante meter

Kopen

Voor ongeveer hetzelfde geld per maand (netto) kun je een koopwoning krijgen van 515.000 euro(!). Bijvoorbeeld de Meerhovendreef 14 in het westen van Eindhoven. Het gaat om een woning van 189 vierkante meter met vijf slaapkamers en een tuin op het zuiden.

Adres: Meerhovendreef 14 in Eindhoven

Hypotheek: 1695 per maand

Oppervlakte: 189 vierkante meter

2. Het huurbedrag van 1200 euro

Huren

Wil je liever iets kleiners? Dan is het appartement aan het Cassandraplein in Eindhoven wellicht een optie. Het staat te huur voor 1200 euro per maand. Ook hier gaat het om kale huur. Je krijgt er een volledig gemeubileerd appartement voor terug. Het is 47 vierkante meter groot en heeft 1 slaapkamer.

Adres:Cassandraplein in Eindhoven (huisnummer onbekend)

Huurprijs: 1200 per maand (exclusief)

Oppervlakte: 47 vierkante meter

Kopen

Een koper heeft voor dat geld per maand een woning van 365.000 euro. Bijvoorbeeld een huis aan de Woenselsestraat. Voor 1201 euro per maand woon je in een huis gebouwd in 2003, van 158 vierkante meter. Genoeg ruimte voor kinderen, want er zijn 6 kamers. Daarbij is er een tuin op het westen én een dakterras.

Adres: Woenselsestraat 348 in Eindhoven

Hypotheek: 1201 euro per maand

Oppervlakte: 158 vierkante meter

3. Het huurbedrag van 950 euro

Huren

Wie graag in een keer van alle kosten af wil zijn kan in stadsdeel Tongelre in Eindhoven terecht. Daar betaal je 950 euro inclusief voor een studio van 30 vierkante meter.

Adres: Accumulatorstraat in Eindhoven (huisnummer onbekend)

Huurprijs: € 950 per maand (inclusief)

Oppervlakte: 30 vierkante meter

Kopen

Nog een keer ter vergelijking. Voor een paar tientjes meer, namelijk 987 euro per maand, koop je een huis van 300.000 euro aan de Venuslaan 445. Je krijgt er een hoekwoning met nieuwe keuken voor. En last but not least: een garage.

Adres:Venuslaan 445

Hypotheek: 987 euro per maand

Oppervlakte: 115 vierkante meter