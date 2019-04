Cyberspecialist van politie gearresteerd voor verzamelen kinderporno

Een medewerker van de politie is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht kinderporno te hebben verzameld. De 23-jarige Brabander was werkzaam als ICT-er en cyberspecialist bij een landelijke dienst van de politie.

De man was actief via het internet en werd ontdekt door medewerkers van de Landelijke Eenheid. Nader onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de politie Limburg leidde naar de verdachte die vorige week werd aangehouden, terwijl hij op het internet zat.

Niet zelf kinderporno gemaakt

De man wordt verdacht van het verzamelen van kinderporno. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat hij zelf ook kinderporno maakte. Maar omdat hij ook vrijwilliger was bij een vereniging in de regio Eindhoven, is het bestuur van die vereniging ingelicht.

De man is inmiddels door de rechter-commissaris voor 14 dagen langer vastgezet. Hij zit in alle beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij de man zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet.