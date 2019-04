Kunstenaars in Veldhoven behoeden tweeduizend jaar oud hout voor de vuilstort

Voordat begonnen werd met de bouw van de wijk Huysackers in Veldhoven, deden archeologen onderzoek op die plek. Er kwam veel naar boven en in ieder geval heel veel hout dat in sommige gevallen bijna drieduizend jaar oud is. Het gaat dan vooral om planken en balken die gebruikt werden om waterputten mee te maken. Het hout moest ervoor zorgen dat de diepe putten niet instortten.

Iedereen vindt zulk oud hout bijzonder. Maar niemand weet wat ermee te doen. De enorme stukken hout zijn voor de meeste archeologische depots te groot. Maar ook dreigen ze, eenmaal boven de grond, snel te verrotten. Daar kan je iets aan doen maar dat is duur.

Duizenden jaren oud hout met een klein detail van nu.

Oud hout wordt vaak weggegooid

Gevolg is, vertelt Fokko Kortlang, dat het eeuwenoude hout vaak weggegooid wordt. "Archeologen hebben daar ook een gek gevoel bij," vertelt hij. "maar we weten eigenlijk niks beters."

Soms hebben mensen belangstelling voor het oude hout en dat bracht Fokko op een idee. Na een oproep in de lokale media meldden zich zo'n zeventig kunstenaars. Zij mochten een stuk hout meenemen naar hun atelier om er een kunstwerk van te maken. De enige voorwaarde? Ze moesten meedoen aan de expositie die zondag begint in 't Oude Slot.

Jeske Snoeren bij haar kunstwerk.

Fries Roggebrood

Jeske Snoeren is in het museum bezig haar kunstwerk een mooi plekje te geven. Op een dikke plak oud hout met de diepe kleur van Fries roggebrood heeft zij een nieuwe glazen fakkel vastgemaakt. Oud én nieuw, terwijl die fakkel voor haar ook nog eens symbool staat voor het doorgeven van het leven. Een verwijzing naar Huysackers waar tweeduizend jaar geleden al mensen woonden en waar in de nieuwbouwwoningen nu een nieuwe generatie Veldhovenaren wordt geboren.

De tentoonstelling is divers. Er zijn kunstenaars die bijna niets aan het hout toevoegen; het door de eeuwen verwrongen en gegroefde materiaal vertelt een eigen verhaal, soms met een klein nieuw accent. Maar er liggen ook nieuwe, scherpe messen met een handvat van oud hout; weer een andere kunstenaar sneed en polijstte een grote vogel uit het hout.

Een vogel van oud hout.

Fokko kijkt tevreden naar de uitgestalde kunstwerken. Als archeoloog komt hij in veel gemeenten over de vloer. De manier waarop Veldhoven met het oude hout aan de slag is gegaan, is volgens hem uniek. Jeske knikt als ze hem hoort: "In ieder geval beter dan weggooien."