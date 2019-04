'De situatie escaleerde': Krakers opgepakt na grimmige situatie aan Hazepad in Breda

De politie en brandweer zijn woensdagmiddag uitgerukt naar een krakerspand aan het Hazepad in Breda. De agenten wilden de geluidsapparatuur van de bewoners in beslag nemen na meldingen van geluidsoverlast, maar dat leidde tot een grimmige sfeer.

Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk klaagden omwonenden dinsdagavond al over ernstige geluidsoverlast. De agenten die op die melding reageerden, waarschuwden de krakers dat de geluidapparatuur in beslag zou worden genomen bij een volgende melding.

Escalatie

Die liet niet lang op zich wachten, want woensdagochtend rond 11.00 uur was het opnieuw raak. "Agenten zijn weer te plaatse gegaan en hebben de apparatuur in beslag genomen. Toen escaleerde de situatie", aldus Van Hooijdonk. Eén van de klagers stichtte brand, waarschijnlijk uit protest tegen de inbeslagname. "Die persoon is aangehouden. We hebben nog twee mensen opgepakt die zich niet konden legitimeren."

Er zouden zo'n tien tot veertien krakers in het pand verblijven. Wat er met de krakers en het pand gaat gebeuren, is volgens de politie aan de gemeente Breda.