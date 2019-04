Waarom naar Amsterdam als Geertruidenberg ook een optie is? 'We have a beautiful old town'

Brabant is booming. Het aantal buitenlandse toeristen groeide de afgelopen jaren flink van 870.000 bezoekers in 2012 tot 1,2 miljoen vorig jaar. Ook het aantal toeristen uit Nederland steeg naar 2,8 miljoen zielen afgelopen jaar. Het past bij de landelijke trend: Nederland wordt een steeds populairder vakantieland.

Maar veruit het grootste deel van die toeristen trekt naar de wereldberoemde trekpleisters als Amsterdam, Rotterdam, Breda of de Efteling. Daar mag best verandering in komen, vinden ze in Geertruidenberg. "De vrijetijdseconomie is booming. De steden lopen over. Wij willen daar ook van profiteren", zegt wethouder John van Vugt.

'Heel bescheiden'

Om zijn gemeente, waar ook Raamsdonk en Raamsdonksveer bij horen, in het zonnetje te zetten, is er vorige maand een stadspromotor aangenomen, een idee dat onder andere is afgekeken van Oosterhout. "We zijn altijd heel bescheiden geweest met het promoten van de drie stadskernen. Ook het feit dat we vlakbij de Biesbosch liggen, hebben we eigenlijk nooit gepromoot. Dat willen we nu echt op de kaart gaan zetten." Verder heeft het stadje een nieuwe aanlegsteiger zodat er eindelijk een directe verbinding is met Nationaal Park De Biesbosch, dat vlak om de hoek ligt.

Het pronkstuk van Geertruidenberg, De Markt, ligt er nu nog vaak verlaten bij. Maar Van Vugt heeft goede hoop de bussen Japanners en Chinezen te kunnen verleiden een kijkje te komen nemen. "We zien onszelf een beetje als Amsterdam-Zuid. Voor een internationale toerist is een uurtje rijden vanuit Amsterdam, of zelfs een half uur vanuit Rotterdam, heel kort. We hebben veel te bieden op een hele korte afstand van al die steden die overlopen van de toeristen."

Spreidingsbeleid

Ko Koens, hoofddocent toerisme van Breda University, ziet dat steeds meer kleine gemeenten als Geertruidenberg inzetten op meer toeristen. "Ze nemen op deeltijdbasis mensen aan die moeten helpen om een naam op te bouwen. Dat gebeurt al een aantal jaren heel actief." Hij denkt dat het zeker geen onmogelijke taak is om toeristen te verleiden naar de kleinere steden en dorpen te krijgen. "De verwachting is dat het toerisme de komende tien a vijftien jaar nog blijft doorgroeien. Zeker met het spreidingsbeleid in Nederland zullen er meer toeristen naar Brabant komen." Die kan Van Vugt dus in zijn zak steken.

Overtoerisme

Hoewel een blik op de rustige markt van Geertruidenberg niet direct tot paniek zal leiden bij de inwoners, waarschuwt Koens wel voor 'overtoerisme'. "Je moet oppassen dat je geen zuiver toeristenplaatsje wordt. Je moet geen taferelen willen zoals in Kinderdijk."

"Ik denk niet dat het hier zo druk zal worden", zegt van Vugt, terwijl hij nog even opsomt wat voor mooie kerken, fietspaden en boomgaarden zijn grondgebied rijk is. "Er is meer dan genoeg te zien, verspreid over de gemeente. We hebben genoeg ruimte." Voor de toekomstige bezoekers heeft Van Vugt nog wel een boodschap: "Please visit us. You will see a beautiful town of 860 years old. A beautiful environment and a lot of hospitality and friendliness."