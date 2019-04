Last van hooikoorts? Met deze tips kom je het seizoen door

Wat zijn de klachten?

“De klachten kunnen uiteen lopen. Je kan last hebben van rode tranende ogen, kriebel in de neus, luchtwegklachten en je kan je ziek, zwak en misselijk voelen. Als je ergens allergisch voor bent reageert je lichaam daarop. Je lichaam gaat het bestrijden, maar zo krijg je meer klachten.”

Wat kan je tegen deze klachten doen?

“Begin op tijd met de medicatie. Op dit moment staat de berk in bloei. Als je daar allergisch voor bent, ben je nu al te laat voor medicatie. Als je last hebt van grassen, begin dan alvast met de medicatie. Deze grassen beginnen bijna te groeien."

"Een bril opzetten kunnen de klachten ook verhelpen. Op deze manier komen de pollen niet op je oogvlies. Vaseline rondom je neusgaten smeren helpt ook. De pollen blijven daaraan hangen en komen niet in je neus. Als je echt zoveel last hebt van hooikoorts, blijf dan zoveel mogelijk binnen. Ga in de vroege ochtend of in de avond naar buiten. Dan is de pollendruk minder.”

Wanneer is de pollendruk rustiger?

“Het is afhankelijk waar je allergisch voor bent en hoelang dit seizoen duurt. De berk is nu erg actief. De grassen van juni tot juli. In augustus gaan de kruiden groeien. Eind augustus moet alles wel afgelopen zijn. Maar het verschilt heel erg per patiënt.”

De komende dagen gaat het regenen en dat is goed nieuws voor hooikoortspatiënten. "Bij regen verdwijnen de pollen. Het is perfect om na een regenbui naar buiten te gaan of om de ramen weer open te zetten."