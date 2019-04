Kun jij een hele vakantie zonder je iPad? Jelle (10) en Mels (8) dagen alle kinderen uit

ROSMALEN -

We hebben er een nieuwe uitdaging bij in onze provincie: de #NoGameChallenge. Dit keer hoef je geen bak ijswater over jezelf te gooien of een lepel kaneel op te snuiven. Nee, het idee is heel simpel: minder met je iPad spelen en gewoon wat meer buitenspelen. De uitdaging is bedacht door Jelle en Mels uit Rosmalen. Ze dagen alle kinderen in Nederland uit om mee te doen.