Dramatisch NAC verliest van Feyenoord, degradatie bijna een feit

NAC dat vecht voor de laatste kans, dan verwacht je veel strijd en passie op het veld. Maar tegen Feyenoord was daar niets van te zien. Dus kwam het aan op voetballend vermogen. En ook dat ontbrak. NAC ging hard onderuit tegen Feyenoord (0-4) en daardoor is degradatie nu echt heel dichtbij.

Tussen alle positieve liederen - die er zeker waren - door waren er af en toe striemende fluitconcerten te horen in het Rat Verlegh Stadion. De fans wilden NOAD-mentaliteit, maar die was ver te zoeken bij de meeste spelers. En dan speel je een kansloze wedstrijd tegen Feyenoord. Helemaal omdat de Rotterdammers wel heel graag wilden.

Persoonlijke fouten brachten NAC uiteindelijk echt in de problemen. Feyenoord had al een paar kansen gemist voor Grad Damen na elf minuten spelen een bal simpel verspeelde, Jeremiah St. Juste profiteerde en schoot raak. Het was bijna een wonder te noemen dat er in de eerste helft niet meer treffers vielen. NAC leek met een 0-1 achterstand te gaan rusten. Leek, want door een blunder van Benjamin van Leer werd het op slag van rust nog 0-2. De van Ajax gehuurde goalie ging pijnlijk de mist in bij een schot van afstand van Dylan Vente.

Brood probeerde de wedstrijd nog om te draaien met een dubbele wissel bij het begin van de tweede helft. Het gewenste effect bleef uit. NAC probeerde wel wat meer, maar het was Feyenoord dat wist te scoren. Twee keer was Jens Toornstra de doelpuntenmakers voor de Rotterdammers.

Uitzichtloze positie

Door de twintigste nederlaag van het seizoen kan NAC donderdag officieel degraderen. Nummer zestien De Graafschap heeft zeven punten meer en is met nog twee wedstrijden te spelen niet meer in te halen.

Nummer zeventien Excelsior heeft nu vijf punten voorsprong op NAC. De Rotterdammers hebben echter nog een wedstrijd extra te spelen, donderdagavond op bezoek bij ADO Den Haag. Als Excelsior wint is degradatie een feit voor NAC. Bij een nederlaag of gelijkspel van Excelsior is er op papier nog wat mogelijk.