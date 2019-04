NAC al snel in de problemen tegen Feyenoord, Bredase ploeg binnen kwartier op achterstand

NAC komt na een paar minuten heel erg goed weg. Sam Larsson legt na een hoge voorzet van Jens Toornstra terug op Tonny Vilhena, de middenvelder raakt met zijn schot vervolgens de lat. Twee minuten later probeert Dylan Vente het van net buiten het strafschopgebied, hij schiet net naast het doel van Benjamin van Leer. Het was wachten op een treffer van de bezoekers. Die viel al snel, Jeremiah St. Juste was de maker van de 0-1. De verdediger kwam in scoringspositie na slecht uitverdedigen van NAC.

Een paar dagen na de 2-1 nederlaag op bezoek bij Fortuna Sittard krijgt NAC de kans om weer punten te pakken. In het eigen Rat Verlegh Stadion komt nummer drie Feyenoord op bezoek. Trainer Ruud Brood heeft wat wijzigingen doorgevoerd in zijn basisploeg, zo is er nu een basisplaats voor Grad Damen, Alex Gersbach en Mikhail Rosheuvel.