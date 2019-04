Provincie investeert ruim twee miljoen euro in projecten rond Zuiderwaterlinie

De komende jaren investeert de provincie Brabant ruim twee miljoen euro in projecten die de Zuiderwaterlinie moeten versterken. De Zuiderwaterlinie is de langste en oudste waterlinie van Nederland, die vroeger werd gebruikt om het land te verdedigen. De investering wordt verdeeld over negentien projecten.

Gedeputeerde Henri Swinkels van Leefbaarheid en Cultuur is 'trots op de samenwerking die rond de Zuiderwaterlinie tot stand is gebracht'. "Het is fantastisch dat we met deze gezamenlijke investering de herkenbaarheid, toegankelijkheid en het behoud van dit machtige Brabantse erfgoed over de hele linie nog verder versterken.”

In de subsidie van de provincie is geld gereserveerd voor negentien projecten in de vijf stellingen:

WestBrabantse Waterlinie (225.000 euro)

Stelling van Willemstad (589.250 euro)

Breda-Geertruidenberg (270.000 euro)

Heusden – Den Bosch (764.250 euro)

Grave-Ravenstein (497.500 euro)

De bijdrage van de provincie is onder voorbehoud van een soortgelijke investering van de gemeenten langs de Linie in de projecten.

Bijzondere positie

De Zuiderwaterlinie was bedoeld om Nederland in de zestiende eeuw door middel van het water te verdedigen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ook tijdens andere oorlogen werd de linie gebruikt om ons land te beschermen. Tegenwoordig behoort de Zuiderwaterlinie tot het erfgoed van Nederland en worden er fiets- en wandeltochten georganiseerd.

De linie laat de bijzondere positie van Brabant zien als buffer voor Nederland. Het verbindt elf vestingsteden en hun ommeland met elkaar en loopt van Bergen op Zoom tot Grave. De linie is niet alleen vanuit militair oogpunt belangrijk, het is ook een culturele grens: tussen noord en zuid, rooms-katholiek en protestant, zand en klei, de harde en de zachte ‘g’. Het is daarmee een belangrijk icoon voor Brabant.

