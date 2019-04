Grote brand verwoest woonboerderij in Heukelom, dj-spullen schoonzoon gaan verloren

De brand brak iets na vijf uur uit en sloeg al snel om zich heen. Het echtpaar dat er woont, kon niets anders doen dan snel het huis verlaten. Ze konden hun hond nog meenemen. Volgens buurtbewoners zou het stel wakker zijn geworden omdat ze dachten dat er een inbreker beneden was. Toen ze zagen dat er brand was zijn ze snel het huis uit gegaan.

In de schuur die aan het huis vastzat, stonden veel kostbare spullen. Zo waren er dj-spullen van de schoonzoon opgeslagen. Ook was er in het pand een pottenbakkerij gevestigd.

Brandweer

De brandweer was met groot materieel aanwezig om de vlammen te bestrijden. Rond zes uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer was nog lang bezig met nablussen. Van de boerderij is niks meer over. De overblijfselen worden gesloopt.

Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Daar doet de brandweer onderzoek naar.

Rookwolken

De rookwolken van de brand waren in de wijde omgeving te zien. Onder andere vanaf de N65, die Tilburg met Den Bosch verbindt.