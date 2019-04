Weggestuurde jeugdtrainer van PSV Zwemmen gaf cafeïnepillen aan pupillen

Een jeugdtrainer van PSV Zwemmen in Eindhoven is weggestuurd omdat hij cafeïnepillen aan zijn pupillen gaf. Dit terwijl er met de trainer de expliciete afspraak was gemaakt om dit niet te doen. Dat bevestigt Martin Teley van de zwemvereniging aan Omroep Brabant.

De trainer had een groep zwemmers tussen de 14 en 18 onder zich. Hij zou deze groep ongeveer een half jaar lang hebben voorzien van de pillen. In mei vorig jaar kwam de vereniging daar achter. "Hij heeft het vertrouwen geschaad", zegt Teley. "Er was hem eerder expliciet gezegd dit niet te doen, toch is hij doorgegaan. Daarom hebben we hem geroyeerd."

Doping

Cafeïnepillen kan je gewoon in de winkel krijgen. Tot 2004 stond cafeïne in hoge dosering op de dopinglijst, maar inmiddels is het pepmiddel toegestaan. De inhoud cafeïne in de pillen staat ongeveer gelijk aan drie koppen koffie. Het is een populair middel omdat het snel in het bloed wordt opgenomen en je het effect direct merkt.

Teley: "We vinden dat het niet bij junioren thuishoort. Dat hij er toch mee door is gegaan ondanks onze expliciete opdracht om dit niet te doen, betekent dat hij over de schreef is gegaan." Meerdere ouders zouden bovendien hebben geklaagd dat hun kinderen last hadden van concentratieproblemen en slapeloosheid door de pillen.

Verdeelde reacties

Het wegsturen van de jeugdtrainer leidde tot verdeelde reacties onder ouders. Sommigen reageerden volgens Teley 'gigantisch boos', maar er waren ook ouders die het probleem niet zagen.

De jeugdcoach is inmiddels een nieuwe zwemvereniging begonnen, de Nextline Swim Academy. Hij traint met de vereniging in hetzelfde bad als PSV Zwemmen. Hij nam bovendien een deel van zijn oude pupillen mee, waaronder de zoon van ex-voorzitter Marc De Swart. De Swart verliet de vereniging naar aanleiding van het wegsturen van Beekes. "Dat is een vervelende situatie", zegt Teley hierover.

Mirjam van den Nieuwenhuijzen van het bestuur van de Nextline Swim Academy zegt tegen het ED: "Het is niet goed wat Roland gedaan heeft maar hij heeft er van geleerd en een nieuwe kans gepakt met onze vereniging. Cafeïnepillen en voedingssupplementen zijn ook bij ons verboden. Wel werken we samen met universiteiten om een goed voedingsprogramma samen te stellen voor onze sporters.”