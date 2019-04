Omroep Brabant zoekt een social media kanjer

Als Social Media redacteur ben je helemaal in je element op Facebook, Twitter, Instagram en andere social mediakanalen. Door jouw (journalistieke) ervaring en inlevingsvermogen vertaal je gemakkelijk de nieuwsonderwerpen naar de juiste invalshoeken en content voor onze social kanalen. Daarnaast bespreek je je bevindingen met de dagchef en andere redactiecollega’s. Je publiceert op onze social media accounts, interacteert met het publiek en modereert reacties. Videobewerking met Avid is jou ook niet onbekend. Je zorgt er al met al voordat Brabanders ook via social media volledig op de hoogte zijn van wat er speelt in de provincie.

Wie ben je?

Je bent journalistiek onderlegd en social media savvy. Je bent helemaal in je element op Facebook, Twitter, Instagram en andere social mediakanalen. Jij weet als geen ander welke doelgroepen gebruik maken van die kanalen. Dit houd je onder andere bij met verschillende dashboards en analytics-tools. Door jouw ervaring en inlevingsvermogen ben je in staat om traditionele nieuwsonderwerpen te verwerken tot impactvolle content voor onze social mediakanalen.

We zijn een 24-uurs organisatie dus jouw klokje tikt ook door. Je stimuleert, jaagt aan, loopt voorop. Daarnaast ben je flexibel want Omroep Brabant is een bedrijf dat zich voortdurend wil ontwikkelen. Je bent creatief, stressbestendig en een sterke teamplayer. Daarnaast heb je goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.