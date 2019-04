Politie stopt omstreden healingsessie na overlijden man (31)

EERSEL -

Een 31-jarige Hongaar is enkele weken geleden in Eindhoven na een healingsessie in Eersel overleden. Bij de bijeenkomst werd de verboden stof ayahuasca gebruikt. De politie viel woensdagavond met een team van bijna veertig mensen binnen bij een nieuwe sessie in een woning aan de Eerselse Nieuwstraat. Bij de actie werden vier verdachten opgepakt. Dit zijn allemaal buitenlanders die betrokken zijn bij de organisatie.