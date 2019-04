Eigenaren van afgebrande woonboerderij verliezen alles: 'Ze hebben niks meer over'

"Ze hebben niks meer. ID-papieren, bankpassen, alles is weg", aldus de schoonzoon. Zelf was hij niet aanwezig bij de brand, maar een bus van hem stond wel in het huis. "Daar zaten mijn spullen in. Maar dat is nu niet het ergste. Het ergste is dat mijn schoonouders hun hele woonhuis zijn verloren." De schoonzoon is eigenaar van het bedrijf Trend Dance in Oisterwijk, dat licht en geluidsapparatuur verzorgt voor optredens. Hij stond hiermee onder andere op het Intents Festival.

'Alles was van hout'

Het stel werd wakker en dacht aanvankelijk dat er een inbreker binnen was, vertelt hij. Toen ze beneden kwamen zagen ze dat er brand was. "Alles is van hout, dus het vuur sloeg heel snel om zich heen."

Op dit moment is de familie bezig om alles te regelen met de verzekering. "Daar zitten nu nog hele simpele dingen bij, als het regelen van kleding."

Volledig afgebrand

De brand ontstond rond vijf uur en verspreidde zich snel. De brandweer was met groot materieel aanwezig om de vlammen te bestrijden, maar kon het gebouw niet redden. Er is vrijwel niks meer van de boerderij over. De overblijfselen werden direct nadat het vuur was geblust gesloopt.