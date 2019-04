Roze Kasteel is niet meer wat het Ooit was: verf wordt van de gevel geschraapt

Sap de Aardwortel, Clowntje en vele ridders dansten van 1989 tot 2007 rondom het Roze Kasteel. Ver voor die tijd bestond het kasteel al. Het heet eigenlijk Kasteel d'Oultremont of Kasteel Steenenburg en is al bijna 800 jaar oud. Het grote pand krijgt nu de baksteenkleur die het destijds had. Verder worden de kozijnen en het leien dak vervangen.

Bekijk de video lees verder onder de tweet.

De gemeente Heusden is eigenaar van het kasteel en kreeg 400.000 euro subsidie van de provincie voor restauratie van het gebouw. Projectleider Rick Dusée snapt dat de roze verf nostalgische gevoelens oproept, maar weet ook dat dat niet bij elke generatie het geval is: "De dertigers en veertigers vinden het meestal erg jammer, maar vòòr de tijd van het Land van Ooit had het kasteel een baksteenkleur. Wie iets ouder is, kan zich dat nog wel herinneren en zij hebben het zien veranderen naar roze. Soms tot hun afschuw."

Nieuwe bestemming

Waar het kasteel straks voor moet gaan dienen, is nog niet bekend. Dusée: "Het moet een soort huiskamer van het gebied worden. Dat kan een restaurant zijn, maar we zijn nog niet met exploitanten in gesprek, omdat we nog onderzoeken wat hier het beste kan komen."

Eind dit jaar moet de restauratie van het kasteel af zijn. Daarna wordt er gestart met andere plannen in het bosgebied van zo'n veertig hectare. Zo komen er een heleboel woningen en een medische hightech campus. Toch blijft er genoeg ruimte over om heerlijk te kunnen wandelen. En gelukkig blijft de herinnering aan het Land van Ooit nog bestaan aangezien de soldatenvijver gewoon blijft zoals hij is.