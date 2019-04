Fiets kopen? Tilburger biedt vrouw haar eigen gestolen fiets aan

Dit is niet de fiets waar dit verhaal over gaat. (Foto Mabel Amber via Pixabay)

Een Tilburger (49) wilde onlangs via Marktplaats een fiets verkopen aan een vrouw. Saillant detail: het was haar eigen gestolen fiets. Woensdag werd de man in de wijk kanaalzone aangehouden voor heling.

De vrouw van 22 jaar deed aangifte. Ze vertelde dat haar fiets eerder deze week, in de nacht van dinsdag op woensdag, gestolen was van het halfopen balkon van een huis aan de Groeseindstraat in Tilburg.

Op Marktplaats ging ze op zoek naar een vervangende fiets. In Tilburg werd er eentje aangeboden die haar geschikt leek. Maar helaas, de adverteerder liet weten dat de fiets net verkocht was.

Mooie damesfiets

Hij had nog wel iets anders in de aanbieding, zo liet hij weten: een mooie damesfiets met zeven versnellingen. Precies evenveel als haar gestolen fiets er ook had. Geen toeval, zo bleek even later. De adverteerder stuurde haar twee foto's van de fiets die hij wilde verkopen. Op die foto herkende de vrouw haar eigen fiets.

De vrouw vroeg zijn adres . Agenten vonden daar de fiets van de vrouw. De man werd aangehouden voor heling.