Voorproefje van de Meta Maze: de een komt stuiterend uit het doolhof, een ander huilend

“Als gast kom je eerst in de lounge te zitten. Daarna wordt je geblinddoekt en ergens in het doolhof achter gelaten. Vanaf dat moment kun je gaan verdwalen en alle kamers ontdekken”, vertelt bedenker Joep van Gorp.

Gemiddeld zit iemand 45 minuten in het doolhof, maar het kan ook zijn dat iemand er na 15 minuten al uit is. “Het ligt er heel erg aan hoe iemand het doolhof beleeft”, vertelt Joep. “Sommige mensen beleven het heel intens en komen stuiterend naar buiten. Anderen moeten er nog even bijkomen en iemand barstte zelfs in tranen uit."

Angstig of onzeker

Het is heel erg persoonlijk hoe je op het doolhof reageert. Onze verslaggever merkte dat ze een beetje angstig werd in de donkere ruimtes en heel erg onzeker werd over de route die afgelegd moest worden. “Iedereen reageert anders. Doordat je in het donker op andere zintuigen moet vertrouwen, ga je dingen veel intenser beleven.” En goed nieuws voor mensen die bang zijn in het donker. Er zijn ook routes waarbij je alleen maar lichte kamers bezoekt.

Het is bijzonder om te merken wat de wisselende omstandigheden in het doolhof met je doen. “In een van ruimtes staat een houten pop in het donker. Als je ernaar blijft kijken begint hij vanzelf te bewegen”, merkt onze verslaggever. “Dat is dus een van de dingen die kunnen gebeuren, omdat je zintuigen ineens geprikkeld worden”, zegt Joep.

Gevoel

Joep is een redelijk gevoelig mens, zegt hij zelf. “Ik ben emotioneel, waardoor ik dingen heel intens mee maak, maar er zullen zeker ook hele nuchtere mensen komen die veel minder voelen.”

Het idee om een doolhof te maken, heeft Van Gorp opgedaan in Berlijn. Daar hadden zo’n zelfde constructie staan. “Ik dacht meteen, dit is zo vet, dit kan op meerdere plekken gemaakt worden.” Op dit moment is Doloris het enige Meta Maze doolhof ter wereld