Cocaïne en hennep gevonden in garagebedrijf in Heeswijk-Dinther, vijf mannen aangehouden

De politie vond in het garagebedrijf cocaïne, hennep, en versnijdingsmiddelen. (Foto: politie)

HEESWIJK-DINTHER -

De politie heeft dinsdag een inval in een garagebedrijf in Heeswijk-Dinther gedaan omdat zich daar allerlei criminele activiteiten afspeelden, waaronder drugshandel. De politie heeft in de autogarage vijf mannen van 19 tot 51 jaar oud uit Oosterhout en Schijndel opgepakt, omdat ze ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de criminele activiteiten.