Welke rochelende fietser spuugt in het gezicht van willekeurige mensen?

De politie is op zoek naar een man op de fiets die in Waalwijk en Kaatsheuvel verschillende mensen heeft nespuugd. Drie vrouwen en een man werden door de fietser bespuugd en mogelijk gaat het steeds om dezelfde dader.

Het eerste geval vond plaats op vrijdagmiddag 8 februari. Een vrouw fietste over de Hoofdstraat in Kaatsheuvel toen bij het kinderdagverblijf een fietser haar tegemoet kwam. Terwijl ze elkaar passeerden hoorde de vrouw eerst een rochelend geluid en vervolgens werd ze vol in haar gezicht gespuugd. De man had een jas aan en de capuchon over zijn hoofd getrokken.

Fluim voor man in rolstoel

Een paar dagen later, op dinsdagmiddag 12 februari, meldde een vrouw dat zij op de Professor Minckelersweg in Waalwijk ook in het gezicht was gespuugd door een tegemoetkomende fietser. De afgelopen weken waren er ook spuugincidenten in Kaatsheuvel en Waalwijk, waarbij een vrouw en een man in een rolstoel een fluim te verduren kregen.