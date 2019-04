Wie krijgen er dit jaar een lintje? 'Ik weet het wel, maar ik mag daar niets over zeggen'

Op de dag voor Koningsdag regent het lintjes. Vrijdag om één uur wordt bekend wie er dit jaar de gelukkigen zijn. In de gemeente Moerdijk worden er steeds meer lintjes uitgereikt en Julia heeft daar een verklaring voor.

Aanvraag voor een lintje

“We hebben een omslagpunt gekend rond 2012 waarbij de gemeente een actievere rol heeft genomen om iedereen in de gemeente te informeren hoe zo’n lintje werkt. Sommige mensen dachten dat de gemeente zelf een lintje toewijst. Dat is dus een misverstand want de inwoners vragen zelf een lintje aan voor iemand anders.”

Heel veel besturen gingen nadenken.

De gemeente heeft een brief gestuurd naar alle besturen van verenigingen en instellingen. “Dat had veel succes want heel veel besturen gingen nadenken.”

Procedure

Via een brief kan je iemand aanmelden voor een Koninklijke onderscheiding. Als deze is binnengekomen gaat Julia aan de slag. “Het begint met een belletje, informatie verzamelen en dan maak ik een afspraak met degene die de aanvraag gedaan heeft. Er wordt gekeken wat er op het cv staat, want het moet allemaal vrijwilligerswerk zijn. Dan ga ik de procedure door om een volledig dossier te krijgen. Hopelijk is het dan voldoende om met een positief advies het naar de commissaris van de Koning te sturen.”

De leukste smoesjes worden bedacht.

Voor Julia begint dan de leukste taak van haar werk: de mensen die de onderscheiding krijgen naar een locatie lokken. “Ik noem het altijd de leukste dag van het jaar. Je belt de indieners op en met hen maak je een plannetje. Zij houden het geheim, maar betrekken er vrienden en familie bij. De leukste smoesjes worden bedacht.”

Thuis uitreiken

In de gemeente Moerdijk komt de burgemeester persoonlijk naar de mensen toe. “Onze burgemeester vindt het leuk om de lintjes thuis uit te reiken. Met een busje gaan we langs alle adressen en dat is veel persoonlijker.”