Jarige Michael van Gerwen behoudt koppositie Premier League door gelijkspel in hoogstaande wedstrijd

Het is Michael van Gerwen niet gelukt om te winnen van James Wade in de Premier League. In een hoogstaande wedstrijd, waarin beide heren meer dan 105 gemiddeld gooide, hielden Van Gerwen en Wade elkaar constant in evenwicht waardoor er maar één mogelijke uitslag mogelijk bleef: 7-7.

Daarmee blijft Van Gerwen aan kop in de Premier League, aangezien concurrent Rob Cross eerder op de avond ook gelijk speelde.

De jarige Van Gerwen begon niet heel goed aan de wedstrijd met Wade, maar won desondanks wel meteen de eerste leg. Toch liet 'Mighty Mike' Wade terugkomen tot 1-1 en ook in de derde leg, die Wade mocht beginnen, had Van Gerwen moeite. De Engelsman mocht als eerste gooien vanaf 121 en wist die hoge finish uit te gooien.

Van Gerwen moest dus een tandje bijzetten en deed dat in de vierde leg. De darter uit Vlijmen wist die leg vrij gemakkelijk uit te gooien, terwijl Wade nog niet op een finish stond. Maar ondanks die mindere leg van de Engelsman, had Van Gerwen zijn handen vol aan 'The Machine'. Wade stond net als Van Gerwen de gehele wedstrijd ruim 105 gemiddeld te gooien.

Sterk spelende Wade

De Engelsman wist in de leg van Van Gerwen opnieuw bijna 121 uit te gooien, maar miste deze keer uiteindelijk op dubbel veertien. Van Gerwen stond, zoals we hem kennen, te wachten op tops en gooide die in één pijl uit. Maar het lukte de Vlijmenaar niet om Wade te breken. En dat was vrij logisch, aangezien hij een 11-darter wist te gooien in leg zeven.

De partij tussen beide heren ging dus lang gelijk op en dat was ook aan de gemiddeldes te zien (rond de 105). Van Gerwen behield wel weer zijn eigen leg door 117 uit te gooien, waardoor er na acht legs een gelijke stand van 4-4 op het scorebord stond. Toch kreeg 'Mighty Mike' de kans om op voorsprong te komen vanaf 124, maar die miste hij, waarna Wade 66 uit wist te gooien en zo weer op voorsprong kwam.

Van Gerwen kwam via een knappe 107-finish weer op gelijke hoogte, maar ook daarna wist Wade zijn eigen leg te houden, waardoor 'Mighty Mike' drie legs op rij moest winnen om deze partij over de streep te trekken. Maar Wade liep juist op dat moment voor het eerst in de wedstrijd uit naar een voorsprong van twee legs door 68 uit te gooien op een moment waar Van Gerwen net op 92 had gemist.

De darter uit Vlijmen moest knokken voor een punt op de koppositie te behouden. Opnieuw moest hij versnellen en brak hij Wade. De laatste leg mocht Van Gerwen zelf beginnen. De nummer één van de wereld miste op een haar na een 132-finish door tweemaal de bullseye te gooien, maar net te missen op de dubbel zestien. Vervolgens kon Wade geen 170 uitgooien, waardoor Van Gerwen alsnog een puntje overhield aan het treffen en zo aan kop blijft in de Premier League.