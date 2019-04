Negen gewonden bij ernstig ongeluk in Eindhoven, Ring nog uren afgesloten

Volgens een verslaggever van Omroep Brabant is de situatie vlakbij station Strijp-S 'chaotisch'. Een van de auto's belandde over de middenberm en het verkeer is aan twee kanten volledig afgesloten. De hele weg ligt bezaaid met brokstukken. Er is een lantaarnpaal uit de grond gerukt.

De brandweer, politie, vier ambulances en de traumahelikopter zijn ter plaatse. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en verkeersspecialisten stellen een onderzoek in. Volgens een ooggetuige zou een van de auto’s op de verkeerde weghelft zijn beland en tegen het witte vrachtwagentje zijn gebotst. Daarna zou deze tegen een lantaarnpaal en de tweede auto zijn gebotst. De bestuurder van het vrachtwagentje raakte niet gewond.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur. Om zeven uur meldde de politie dat de weg nog 'een paar uur' afgesloten blijft. Eerst moet het onderzoek laar zijn en de ravage opgeruimd worden.