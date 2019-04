Oude V&D wordt gesloopt voor nieuw stadshart van Oss: winkels, horeca en appartementen

In het oude pand zitten nu enkele pop-up winkels

Oss krijgt een nieuw stadshart. Op de plaats waar nu nog het oude V&D-gebouw staat komt nieuwbouw met winkels, horeca en appartementen. En vooral met veel ruimte voor sociaal-culturele activiteiten in het zogenoemde Thuishuis. Donderdag tekenden gemeente en bouwer een intentieovereenkomst waarin ze onder andere hebben afgesproken om samen 50 miljoen euro te investeren voor dit Walkwartier.

Voor het plan moet het oude pand van V&D tegen de vlakte, tot groot genoegen van veel inwoners van Oss voor wie deze 'lelijke doos' een doorn in het oog was. Het nieuwe Walkwartier krijgt een woontoren voor 124 appartementen en los daarvan een brede 'ring' van winkels, horeca en het UIThuis, met als belangrijkste gebruiker de bibliotheek. Directeur Gio van Creij is blij met de aankomende verhuizing naar het Walkwartier.

"We zitten straks veel meer dan nu in de loop, dus ik hoop dat ze dan ook wat gemakkelijker de bibliotheek bezoeken." Ook verwacht ze dat de samenwerking met de andere gebruikers van het UIThuis, waaronder het stadsarchief, tot nieuwe initiatieven zal leiden.

In juni wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad van Oss. Als die akkoord gaat wordt volgend jaar het oude V&D pand gesloopt. In 2023 moet het nieuwe Walkwartier klaar zijn.