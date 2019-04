Fran Sol weer even terug bij Willem II: 'Win de bekerfinale voor mij'

De nog altijd enorm populaire Fran Sol is een paar maanden na zijn vertrek voor even terug in Tilburg. De spits werd in januari verkocht aan Dynamo Kiev, voor de wedstrijd tegen PSV neemt hij afscheid van Willem II.

Sol heeft de laatste tijd weinig op het veld gestaan, hij is herstellende van een schouderoperatie. Bij aankomst in Tilburg kreeg hij - naast verzoeken voor handtekeningen en foto's - veel vragen over hoe het met zijn schouder gaat.

Bekerfinale

Een man van veel doelpunten en weinig woorden. Op de middenstip nam hij even de microfoon in handen en sprak de fans van Willem II toe. "Bedankt voor de afgelopen tweeënhalf jaar. Ik heb eigenlijk maar één ding te zeggen. Doe mij een groot plezier en win de bekerfinale voor mij", zei Sol, kort voor hij begon aan een fraaie ereronde.

Drie goals tegen PSV

Bij de vorige wedstrijd in Tilburg tegen PSV speelde Sol een grote rol. Toen scoorde de aanvaller in het shirt van de Tricolores drie keer tegen de Eindhovenaren. Het waren drie van de 39 treffers in de eredivisie. Technisch directeur Joris Mathijsen zei in gesprek met de Spanjaard dat hij blij is dat Sol juist vandaag aanwezig is. "Dan winnen we weer", zei hij met een knipoog.