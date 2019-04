Brabants duo mag India oranje kleuren tijdens Koningsdagfeestje in Mumbai

Marc van de Laar uit Boxtel en Marco Starink uit Rijen treden al jarenlang op met hun muzikaal duo Puur Muziek. Binnen de provincie vooral, want 'Utrecht vinden we al ver genoeg'. Maar toen ging ineens de telefoon en werd het duo gevraagd om in Mumbai, India op te treden tijdens een Koningsdagfeestje. Daar hoefde het tweetal niet lang over na te denken.

Ze dachten absoluut dat het een grapje was, vertelt Marco Starink. "We waren verbaasd, kan ik je vertellen. We werden een paar weken terug gebeld door een +91-nummer. Dat ken je natuurlijk niet, we namen op en het bleek het consulaat in India, die was op zoek naar een Nederlands bandje. Ook in Mumbai vieren ze namelijk Koningsdag op het consulaat. Maar er zijn weinig bandjes in India te vinden die Nederlandse nummers spelen. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar een bandje om te komen spelen en kwamen ze bij ons uit."

Het was geen moeilijke keuze voor het muzikale duo. En dus vertrekt het tweetal volgende week naar miljoenenstad Mumbai om een paar honderd Nederlanders en Indiërs te laten meezingen met (Nederlandstalige) pop- en rockhits. Niet slecht voor het allereerste optreden van Puur Muziek in het buitenland.

Twee keer Koningsdag

"Wij vertrekken op 3 mei, dat heeft te maken met de nationale feestdagen in India waardoor het handiger is om het later te vieren. Dus kunnen we hier Koningsdag vieren en dan daar."