Dromen van de eredivisie: wat gaat RKC doen als promoveren lukt?

Door de miljoenen die RKC ontvangt van de recordtransfer van Frenkie de Jong gaat de club volgend seizoen weer op natuurgras spelen en mede daardoor heeft Van Mosselveld geen zomerplannen. Hij heeft nog geen rekening gehouden met een eventuele promotie. “Het wordt zeker een drukke zomer, maar de vakantie is nog niet geboekt.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Het veld gaat veranderen, maar wat moet er aan de rest van de accommodatie gebeuren wanneer RKC promoveert?

“Ik denk dat wij in de prettige omstandigheden helemaal niks per se aangepast hoeft te worden. We hebben afgelopen seizoen de lichtinstallatie vernieuwd, het kunstgrasveld gaat eruit en verder zullen we de businesstribune aangepakt worden. Wellicht moet er op veiligheidsgebied het een en ander moet aangepast worden, maar dit stadion is ‘eredivisie-proof’.

Wat zou zo’n dergelijke droompromotie betekenen voor RKC?

“Het zou allereerst een ultieme afsluiting zijn van een geweldig seizoen. En uiteraard een droom voor de club, de fans en iedereen die hier nostalgisch terugdenkt aan de tijd dat we eredivisie speelden. Als je play-offs gaat spelen, is alles mogelijk. Kijk maar naar vorig seizoen, toen FC Emmen als nummer zes van de eerste divisie promoveerde.”

Zorgt een promotie er ook voor dat er veel nieuwe spelers naar Waalwijk komen?

“We krijgen grofweg een miljoen extra, vooral uit de mediagelden maar ook vanuit het publiek en de sponsoren. Dat krijgt allemaal een boost. Maar we gaan niet heel de selectie verbouwen en tien spelers halen. Op dit moment hebben wel al een selectie die in potentie eredivisiewaardig is. Maar als je zo’n stap maakt, wil je zeker een aantal gerichte versterkingen doen.”

Jij hoopt als oud-speler van Willem II en geboren Tilburger, dat die club op bezoek komt volgend seizoen tijdens de eerste wedstrijd in de eredivisie

“Haha, laten we eerst maar eens zorgen dat we de play-offs halen. Het is heel spannend, maar erg leuk voor de neutrale toeschouwer, maar we hebben er vertrouwen in dat we het gaan halen en dan zien we het wel. Maar als het lukt, dan Willem II-thuis natuurlijk.”

Bekijk hieronder het gehele interview met RKC-directeur Frank van Mosselveld.