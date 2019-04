'Ze wisten precies wat ze moesten hebben...', eigenaar parfumerie aangeslagen na ramkraak Heesch

"Ik denk dat de daders anderhalve minuut binnen zijn geweest", verzucht de eigenaar van de winkel. "Ze zijn met twee kliko's binnengegaan, ze hebben alles erin gesmeten en zijn er in de auto vandoor gegaan."

De ramkraak vond rond vijf uur 's nachts plaats. (Foto: Tonnie Vossen)

Sterke lucht

Ze zijn daarbij niet bepaald voorzichtig te werk gegaan. Diverse stellingen zijn omgegooid en omdat veel flesjes kapot zijn gevallen, hangt er in de winkel vrijdagochtend een sterke parfumlucht.

De daders hebben volgens de eigenaar alleen parfum buitgemaakt. "Ze wisten precies wat ze moesten hebben, de dure merken. De planken met de goedkopere parfum sloegen ze gewoon over..."

'Ze wisten precies wat ze moesten hebben, de dure merken.' (Foto: Tonnie Vossen)

'Ik was bang'

Bewoners van appartementen boven de winkel werden wakker van de ramkraak. "Ik hoorde de auto twee keer de pui rammen", vertelt een vrouw. "De derde keer waren ze binnen. Ik had het heel goed kunnen zien, maar ik durfde niet te kijken. Ik was bang dat ze een vuurwapen bij zich hadden, dus heb ik me teruggetrokken..."

Volgens haar is alles in korte tijd gebeurd. "Het ging heel snel. Mijn man zag de daders met containers naar buiten komen. Die kieperden ze om in de auto. Daarna smeten ze de containers op de grond en zijn ze met piepende banden weggereden richting Den Bosch."

De winkel aan Het Dorp wordt de ochtend na de ramkraak schoongemaakt. (Foto: Tonnie Vossen)

Tweede keer in maand tijd

Het is al de tweede keer in een maand tijd dat er een ramkraak plaatsvindt in het centrum van Heesch. In de nacht van 31 maart op 1 april was het raak bij de Primera aan de Schoonstraat. Ook hierbij raakte de pui van de winkel raakte zwaar beschadigd en werd de winkel helemaal overhoop gehaald.