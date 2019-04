Een heleboel 'Mèskes meej 'n zaachte g' schitteren in nieuwe videoclip

Drie maanden geleden deed Hein Augustijn een oproep aan vrouwelijk Brabant. Hij zocht dames voor in zijn videoclip bij het nummer 'Mèskes meej 'n zaachte g'. Die ging gisteravond in première in Den Bosch.

Uiteindelijk kreeg hij zo'n vijftig aanmeldingen. Toch zitten er maar zo'n vijfentwintig vrouwen in de clip. "Sommigen vonden het uiteindelijk toch te spannend", vertelt Hein Augustijn bij Wakker! op Omroep Brabant radio. Zelf was hij niet gespannen voor de première in poppodium Willem II. "Ik kom in de videoclip niet voor", aldus Augustijn.

'Mooi geluid'

In de clip zien we allemaal vrouwen die een stukje van het liedje meezingen op verschillende plekken. Daartussen zien we trein- en autoreizen.

Hein kwam op het idee voor het liedje toen hij moe in druilerig weer op een station zat. Hij was op weg naar huis na een optreden. "Toen ving ik een telefoongesprek op van iemand die in het dialect haar dag doornam. Dat vond ik zo'n mooi geluid, zo'n vertrouwde klank. Toen was ik spontaan niet meer moe en daar werd ik vrolijk van."